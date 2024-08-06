Опечатка в паспорте помешала российской туристке выехать за границу

Российская туристка не смогла выехать за границу из-за опечатки в загранпаспорте

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка столкнулась с проблемой на границе: ее загранпаспорт признали недействительным из-за несостыковки в номере и коде.

Фото: commons.wikimedia.org by Ракун, CC0

Несмотря на то, что ранее подобные опечатки не являлись проблемой, сейчас они считаются основанием для отказа в выезде.

По словам юристов, ответственность за опечатки в паспорте лежит на органе, его выдавшем, а туристы и турагентства не несут ответственности за правильное оформление документа.

В подобных случаях рекомендуется обратиться в ФСБ и МВД, чтобы получить разъяснения о причине отказа в выезде и правилах оформления паспорта.

Получив ответы от ведомств, турист может подать в суд на соответствующий государственный орган.

Это уже не первый случай, когда турист сталкивается с проблемами из-за ошибок в паспорте. Ранее туристка из Тулы отсудила часть стоимости тура у регионального министерства финансов, так как ее сына не выпустили в ОАЭ из-за неправильно указанного пола в паспорте.