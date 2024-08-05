Тревел-блогер Алексей Кутовой сравнил поездку в тайском поезде с российскими электричками и поделился своими впечатлениями

Блогер оценил поездку на тайском поезде и вспомнил российские электрички

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Алексей Кутовой посетил Таиланд, где прокатился на местном поезде и сравнил его с российскими старыми пригородными электричками. Впечатлениями он поделился в своём блоге на платформе "Дзен".

Фото: flickr.com by calflier001, CC BY-SA 2.0

Кутовой приобрёл самый дешёвый билет в вагон третьего класса, в которых путешествуют обычные тайцы. Стоимость билета составила 244 бата (примерно 590 рублей).

По словам блогера, внешний вид вагона был вполне приличным, однако внутри оказалось некомфортно.

"Внешний вид не так пугает, как твёрдые сиденья. Приходит понимание, что за восемь часов твоё мягкое место "окирпичится"", — пожаловался он.

Кутовой также отметил, что туалет в вагоне был не сильно грязнее самого вагона, но в нём отсутствовала вода. Кроме того, в тайском поезде, как и в российских электричках, ходили торговцы с едой.

"Жарко ли в поезде? Сейчас, в сезон дождей, — нет. Плюс на потолке есть вентиляторы. Но в сильную февральскую жару вас это не спасёт — будет очень душно", — предупредил блогер.