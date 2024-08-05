Природа, море и еда: Приморский край привлекает всё больше туристов из Китая и других стран

С начала этого года Приморский край принял 1,5 млн туристов

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

С января по июнь 2024 года Приморский край принял почти 1,5 миллиона путешественников, из которых около 170 тысяч были иностранными гражданами.

Фото: commons.wikimedia.org by Доник Игорь Владимирович, CC BY-SA 4.0

Правительство региона ставит перед собой цель увеличить туристический поток в Приморье до 5 миллионов человек. В 2023 году край посетили около 3,8 миллиона человек. Для достижения этой цели активно развивается инфраструктура: появляются гостиницы VIP-класса, модульные отели на 346 мест, кемпинги и глэмпинги, а также благоустраиваются пляжи. Об этом сообщила председатель правительства края Вера Щербина в эфире "ОТВ".

По словам Щербиной, главные туристические достопримечательности региона — это природа, тёплое море и гастрономия.

Особенно отмечается резкий рост туристического потока из Китая во втором квартале. За первое полугодие Приморский край посетили 88 тысяч туристов по безвизовому режиму, а только за июль это число почти удвоилось и достигло 146 тысяч.