Природа, море и еда: Приморский край привлекает всё больше туристов из Китая и других стран

С января по июнь 2024 года Приморский край принял почти 1,5 миллиона путешественников, из которых около 170 тысяч были иностранными гражданами.
Правительство региона ставит перед собой цель увеличить туристический поток в Приморье до 5 миллионов человек. В 2023 году край посетили около 3,8 миллиона человек. Для достижения этой цели активно развивается инфраструктура: появляются гостиницы VIP-класса, модульные отели на 346 мест, кемпинги и глэмпинги, а также благоустраиваются пляжи. Об этом сообщила председатель правительства края Вера Щербина в эфире "ОТВ".
По словам Щербиной, главные туристические достопримечательности региона — это природа, тёплое море и гастрономия.
Особенно отмечается резкий рост туристического потока из Китая во втором квартале. За первое полугодие Приморский край посетили 88 тысяч туристов по безвизовому режиму, а только за июль это число почти удвоилось и достигло 146 тысяч.
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