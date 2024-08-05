От Транссиба до побережья Крыма: тревел-блогер Наталия Ансталь раскрыла лучшие железнодорожные маршруты России

Турэксперт назвала самые красивые железнодорожные маршруты России

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России существует множество живописных железнодорожных маршрутов, привлекающих любителей разнообразных пейзажей, отметила тревел-блогер Наталия Ансталь. В интервью NEWS.ru турэксперт подчеркнула, что среди этих маршрутов выделяется Транссибирская магистраль, популярная как среди россиян, так и среди иностранцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, CC BY-SA 4.0

Существует ряд особенно запоминающихся маршрутов. Например, Байкало-Амурская магистраль, известная своей красотой, и Транссибирская магистраль, которая проходит через всю Россию и поражает великолепными видами и продолжительностью поездки, рассказала блогер.

Она также отметила, что заслуживают внимания железнодорожные маршруты, проходящие вдоль морского побережья, такие как пути в Крым и Сочи. Поездка в Санкт-Петербург также богата живописными видами. К числу "топовых" маршрутов Ансталь отнесла поездки во Владивосток, на Байкал и на южное побережье.