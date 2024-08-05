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Туристка из России раскритиковала Батуми за грязь, хамство и плохой сервис в отелях

Грузия не оправдала ожиданий: туристка рассказала об ужасном отдыхе в Батуми

1:00
Туризм

Российская туристка посетила популярный курортный город Батуми в Грузии и призналась, что это был один из худших отпусков в её жизни. Своими впечатлениями она поделилась с "Тинькофф Журналом".

Грузия не оправдала ожиданий: туристка рассказала об ужасном отдыхе в Батуми
Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

По мнению читательницы Анны, страна не оправдала её ожиданий и была "переоценённой и не соответствующей рекламе". Она также отметила плохой сервис и грубость персонала.

"Ещё ни в одной стране администраторы в отелях на мою фразу на английском: "Извините, я вас не понимаю", — не отвечали, что я глупая", — рассказала россиянка.

Анна также заметила, что недалеко от центра города были грязь и запустение, а на пляжах не убирали кабинки, из-за чего там стоял неприятный запах.

"За те же деньги можно было отдохнуть в Турции или в межсезонье в ОАЭ совершенно на другом уровне. Это была моя первая и последняя поездка в Грузию, никому не рекомендую", — заключила она.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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