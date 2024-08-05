Туристка из России раскритиковала Батуми за грязь, хамство и плохой сервис в отелях

Российская туристка посетила популярный курортный город Батуми в Грузии и призналась, что это был один из худших отпусков в её жизни. Своими впечатлениями она поделилась с "Тинькофф Журналом".
По мнению читательницы Анны, страна не оправдала её ожиданий и была "переоценённой и не соответствующей рекламе". Она также отметила плохой сервис и грубость персонала.
"Ещё ни в одной стране администраторы в отелях на мою фразу на английском: "Извините, я вас не понимаю", — не отвечали, что я глупая", — рассказала россиянка.
Анна также заметила, что недалеко от центра города были грязь и запустение, а на пляжах не убирали кабинки, из-за чего там стоял неприятный запах.
"За те же деньги можно было отдохнуть в Турции или в межсезонье в ОАЭ совершенно на другом уровне. Это была моя первая и последняя поездка в Грузию, никому не рекомендую", — заключила она.
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