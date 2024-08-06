Псков: 7 главных достопримечательностей, которые стоит увидеть

Самые интересные места для туристов в Пскове

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Древний Псков — один из самых интересных и самобытных городов России. Обладая уникальным историческим наследием, он привлекает путешественников со всего мира. Что же стоит посмотреть в этом старинном городе?

Фото: commons.wikimedia.org by Gavrosh-1947, CC BY-SA 4.0

Кремль и Троицкий собор

Прогулку по Пскову стоит начать с его главной достопримечательности — Кремля. Эта мощная средневековая крепость, окруженная внушительными каменными стенами, является символом города. Особого внимания заслуживает расположенный здесь Троицкий собор — красивейший памятник псковского зодчества.

Псковский Кром

К западу от Кремля находится Псковский Кром — еще одна древняя крепость, датируемая XII веком. Это место, где зародился и развивался Псков. Здесь можно увидеть остатки фундаментов церквей, рассмотреть старинные оборонительные сооружения и полюбоваться открывающимися видами.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Одна из наиболее ярких архитектурных жемчужин Пскова — церковь Успения Пресвятой Богородицы, расположенная на Ивановской площади. Ее уникальные купола в форме "ласточкиных хвостов" с золотыми маковками сразу привлекают внимание туристов.

Довмонтов город

Не менее интересен для посещения и Довмонтов город — исторический район Пскова, названный в честь псковского князя Довмонта. Здесь сохранились фрагменты крепостных стен, древние храмы и палаты. Также здесь можно посетить музей "Палаты Меньшикова".

Приказные палаты

Ценителям старинной архитектуры стоит обязательно заглянуть в Приказные палаты — памятник гражданского зодчества XVII века. Это одно из немногих сохранившихся зданий, где когда-то размещались органы псковской администрации.

Кроме того, в Пскове немало других интересных мест — Снетогорский монастырь, Мирожский монастырь, музей-заповедник "Изборск" и другие. Все они помогут вам погрузиться в атмосферу древнерусской истории и культуры.