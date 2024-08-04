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Стоимость пляжного отдыха в Дагестане этим летом превысила средний уровень по России

Цены на пляжный отдых в Дагестане превысили средний показатель по России

1:22
Туризм

Причины роста цен остаются неизвестными, хотя аналитики провели собственное исследование.

Цены на пляжный отдых в Дагестане превысили средний показатель по России
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Согласно данным Ассоциации туристических агрегаторов, стоимость недельного пляжного отдыха в Дагестане этим летом превысила средний показатель по России. В ассоциацию входят такие сервисы, как МТС "Travel", "Островок", "Tutu" и "Яндекс. Путешествия".

По их данным, средняя цена за ночь проживания по стране составляет около 5,5 тысяч рублей. Однако в Дагестане этот показатель достигает 6,4 тысяч рублей за ночь.

Самые высокие цены на пляжный отдых в России зафиксированы в Адлере (11 тысяч рублей за ночь), Абрау-Дюрсо (8,1 тысяч рублей за ночь) и Ялте (7,6 тысяч рублей за ночь).

Тем не менее, для любителей активного отдыха Дагестан предлагает более привлекательные цены. В этом сегменте самые низкие средние цены за ночь отмечены в Калмыкии (4,3 тысячи рублей) и Республике Коми (4,5 тысячи рублей). Например, ночлег в Гунибе в пик сезона в среднем обойдется в 5,2 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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