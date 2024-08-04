Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Балашов рассказал, почему нельзя парковать машину с вывернутыми колесами
Том Круз раскрыл секрет вечной молодости: строгая диета и тренировки
Как провести межевание садового участка?
Визажист Юлина: осенью будет модным слегка небрежный макияж глаз
Microsoft сообщает о прибыли в 22 миллиарда долларов и разочаровании в ИИ
Какие документы потребуются при сделке по покупке квартиры?
Здоровье волос в отпуске: как избежать повреждений от солнечного излучения
В Сене начали отравиться олимпийские спортсмены
Режиссёр Мартин Скорсезе измотан работой над большими кинопроектами
Россияне в августе массово посещают курорты Крыма: Ялта, Феодосия, Алушта и Судак в топе

Россияне в августе массово посещают курорты Крыма

0:50
Туризм

Бронирование популярных направлений продолжает набирать популярность. Туристический поток не уменьшается.

Россияне в августе массово посещают курорты Крыма
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

Крымские курорты Ялта, Феодосия, Алушта и Судак вошли в список самых востребованных мест для отдыха россиян в августе. В целом, наибольшее количество отдыхающих предпочитают Сочи, Анапу и Санкт-Петербург.

В частности, Ялта занимает пятое место, Феодосия — шестое, Алушта — седьмое, а Судак замыкает десятку наиболее популярных туристических локаций.

Эксперты отмечают, что с приближением конца лета россияне спешат насладиться пляжным отдыхом, что делает бронирование популярных направлений, в том числе крымских курортов, всё более актуальным, сообщает КП.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Последние материалы
Том Круз раскрыл секрет вечной молодости: строгая диета и тренировки
Как провести межевание садового участка?
Визажист Юлина: осенью будет модным слегка небрежный макияж глаз
Microsoft сообщает о прибыли в 22 миллиарда долларов и разочаровании в ИИ
Россияне в августе массово посещают курорты Крыма
Какие документы потребуются при сделке по покупке квартиры?
Здоровье волос в отпуске: как избежать повреждений от солнечного излучения
В Сене начали отравиться олимпийские спортсмены
Режиссёр Мартин Скорсезе измотан работой над большими кинопроектами
Украинские женщины страдают из-за дефицита мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников