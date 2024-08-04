Россияне в августе массово посещают курорты Крыма: Ялта, Феодосия, Алушта и Судак в топе

Бронирование популярных направлений продолжает набирать популярность. Туристический поток не уменьшается.
Крымские курорты Ялта, Феодосия, Алушта и Судак вошли в список самых востребованных мест для отдыха россиян в августе. В целом, наибольшее количество отдыхающих предпочитают Сочи, Анапу и Санкт-Петербург.
В частности, Ялта занимает пятое место, Феодосия — шестое, Алушта — седьмое, а Судак замыкает десятку наиболее популярных туристических локаций.
Эксперты отмечают, что с приближением конца лета россияне спешат насладиться пляжным отдыхом, что делает бронирование популярных направлений, в том числе крымских курортов, всё более актуальным, сообщает КП.
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