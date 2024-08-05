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Излюбленные зарубежные направления российских туристов: от пляжного отдыха до культурных поездок

Куда чаще всего ездят российские путешественники

3:05
Туризм

Россияне традиционно являются одними из самых активных туристов в мире. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, они продолжают активно путешествовать по разным странам. Какие же зарубежные направления остаются самыми востребованными для российских туристов?

Куда чаще всего ездят российские путешественники
Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Турция — лидер среди пляжных курортов

Безусловным лидером среди зарубежных туристических направлений для россиян остается Турция. Эта страна привлекает россиян прежде всего развитой курортной инфраструктурой, теплым климатом и относительно невысокими ценами.

Наиболее популярными турецкими курортами у россиян являются Анталья, Алания, Кемер, Белек. Здесь они могут насладиться отдыхом на пляжах, комфортабельными отелями с системой "всё включено", а также разнообразными развлечениями. Турция также остается одним из самых доступных пляжных направлений для россиян.

Египет и ОАЭ — экзотические варианты

Среди других востребованных пляжных направлений для российских туристов можно выделить Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны предлагают россиянам не только комфортный пляжный отдых, но и возможность прикоснуться к экзотической культуре Востока.

Египетские курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада, Макади-Бэй привлекают россиян своими живописными пляжами, развитой туристической инфраструктурой и относительно невысокими ценами. В свою очередь, ОАЭ с роскошными отелями, развлекательными парками и шикарными торговыми центрами также пользуются большим интересом российских путешественников.

Европейские направления — в топе

Помимо пляжных курортов, российские туристы активно интересуются и европейскими направлениями. Среди самых популярных стран Европы для россиян можно выделить Италию, Испанию, Германию, Чехию.

Итальянские города Рим, Венеция, Флоренция притягивают россиян своей богатой историей, архитектурой и гастрономией. Испания с ее солнечными пляжами, колоритными городами и зажигательными танцами также остается в числе фаворитов. Германия и Чехия интересны россиянам своей самобытной культурой, пивными традициями и живописными городскими пейзажами.

Другие направления

Кроме перечисленных, российские туристы также проявляют интерес к таким странам, как Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Эти экзотические направления предлагают россиянам возможность не только расслабиться на тропических пляжах, но и познакомиться с уникальной азиатской культурой.

Таким образом, российские туристы предпочитают самые разнообразные зарубежные направления — от популярных пляжных курортов Турции, Египта и ОАЭ до классических европейских городов. Выбор россиян охватывает как бюджетные, так и более роскошные варианты отдыха за рубежом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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