Власти Таиланда планируют легализовать казино в стране

В Таиланде могут легализовать казино

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Государственный совет Таиланда опубликовал проект правил, которые разрешают казино получать лицензию на 30 лет. Общественность может ознакомиться с ним до 18 августа, пишет Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

Страна планирует привлечь туристов, иностранные инвестиции, а также собрать больше налогов благодаря казино. Предполагается, что заведения будут размещаться в крупных торговых центрах, отелях, конференц-залах и парках развлечений.

Ранее Pravda.Ru писала, что россиянин рассказал о различиях в обслуживании в бюджетных и дорогих заведениях Таиланда.