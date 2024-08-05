Государственный совет Таиланда опубликовал проект правил, которые разрешают казино получать лицензию на 30 лет. Общественность может ознакомиться с ним до 18 августа, пишет Bloomberg.
Страна планирует привлечь туристов, иностранные инвестиции, а также собрать больше налогов благодаря казино. Предполагается, что заведения будут размещаться в крупных торговых центрах, отелях, конференц-залах и парках развлечений.
Ранее Pravda.Ru писала, что россиянин рассказал о различиях в обслуживании в бюджетных и дорогих заведениях Таиланда.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.