Египет является популярным направлением для российских туристов, привлекающим множество посетителей каждый год благодаря системе "всё включено". Этот формат позволяет значительно сократить расходы на отдых. Однако, помимо основных затрат, поездка в Египет может включать дополнительные расходы.
Например, включение шведского стола в путёвку не всегда означает безлимитный доступ к алкоголю во всех отелях, так как могут быть установлены ограничения на его потребление. Туристы, пользуясь мини-баром в номере, часто сталкиваются с неожиданными счетами при выезде. Поэтому важно заранее уточнить все условия проживания в конкретном отеле.
Кроме того, путешественники могут столкнуться с штрафами за несданные отелю вещи, например, за утерянные пляжные полотенца. Хотя персонал отеля может ничего не говорить в течение пребывания, при выезде такие вещи могут быть предъявлены к оплате.
Также стоит учитывать расходы на чаевые для персонала отеля. Даже при бронировании комфортного номера, туристы могут оказаться в неудовлетворительных условиях из-за недостаточного внимания со стороны персонала без дополнительной оплаты.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.