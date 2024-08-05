Мало кресел: некоторые пассажиры не смогли улететь в Анталью из Казани

Turkish Airlines не смогла посадить часть пассажиров на рейс

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Turkish Airlines не посадила на рейс из Казани в Анталью 38 пассажиров. Об этом пишет TourDom со ссылкой на турагента, клиенты которого должны были лететь на самолёте.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Инцидент произошёл 3 августа. Рейс выполнял дочерний лоукостер AnadoluJet. Представитель авиакомпании сообщил путешественникам, что в Казань прибыл самолёт с меньшим количеством кресел, чем планировалось изначально. В итоге авиалайнер вылетел в Турцию с задержкой на 7 часов. При этом 38 туристов остались в аэропорту.

Ранее Pravda.Ru писала, что в 2024 году иностранцы стали чаще посещать Турцию, чем в 2023-м.