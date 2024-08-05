Мало кресел: некоторые пассажиры не смогли улететь в Анталью из Казани

Авиакомпания Turkish Airlines не посадила на рейс из Казани в Анталью 38 пассажиров. Об этом пишет TourDom со ссылкой на турагента, клиенты которого должны были лететь на самолёте.
Инцидент произошёл 3 августа. Рейс выполнял дочерний лоукостер AnadoluJet. Представитель авиакомпании сообщил путешественникам, что в Казань прибыл самолёт с меньшим количеством кресел, чем планировалось изначально. В итоге авиалайнер вылетел в Турцию с задержкой на 7 часов. При этом 38 туристов остались в аэропорту.
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