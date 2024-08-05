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Московские туристы пропали на Камчатке

На юге Камчатки пропала московская пара

1:01
Туризм

На юге Камчатки пропала московская пара, путешествующая по полуострову. 

На юге Камчатки пропала московская пара
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Супруги Ходкевичи не выходят на связь с 1 августа. Последний раз они вышли на связь около 16:00 1 августа, сообщив, что планируют перейти реку Паужетку и добраться до одноименного поселка к вечеру. Однако в поселке их не было, связь у них пропала. 

Ходкевичи отправились в поход к Белым водопадам без гида, так как уже были в этих местах в прошлом году и посчитали, что справятся самостоятельно. У них нет с собой компаса, карт, только навигатор.

Особую опасность для туристов представляют медведи. В разных районах полуострова регулярно встречают медведей. 

В некоторых населенных пунктах Камчатки, например, в поселке Соболево, из-за медвежьей угрозы введен режим ЧС. Жителям рекомендовано передвигаться только на транспорте, не отпускать детей на улицу после 20:00. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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