Туристический микроавтобус упал в озеро Чео Лан в Таиланде

В Таиланде в национальном парке Као Сок произошел инцидент: микроавтобус с туристами упал в озеро. К счастью, все пассажиры успели покинуть салон до падения, пострадал только водитель.
ЧП случилось на туристической пристани озера Чео Лан. По словам очевидцев, около 10 часов утра 4 августа 10 туристов приехали на микроавтобусе, чтобы покататься на лодках.
После их высадки, белый фургон Toyota неожиданно набрал скорость и, пробил ограждение, упал в воду с высоты нескольких метров.
Владельцы лодок оперативно помогли водителю, который получил незначительные травмы: сломано запястье и рваная рана под подбородком.
Пострадавшего доставили в больницу, а полиция расследует причины инцидента, предполагая, что водитель мог перепутать педали.
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