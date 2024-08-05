Туристический микроавтобус упал в озеро Чео Лан в Таиланде

Туристический микроавтобус упал в озеро в Таиланде

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде в национальном парке Као Сок произошел инцидент: микроавтобус с туристами упал в озеро. К счастью, все пассажиры успели покинуть салон до падения, пострадал только водитель.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

ЧП случилось на туристической пристани озера Чео Лан. По словам очевидцев, около 10 часов утра 4 августа 10 туристов приехали на микроавтобусе, чтобы покататься на лодках.

После их высадки, белый фургон Toyota неожиданно набрал скорость и, пробил ограждение, упал в воду с высоты нескольких метров.

Владельцы лодок оперативно помогли водителю, который получил незначительные травмы: сломано запястье и рваная рана под подбородком.

Пострадавшего доставили в больницу, а полиция расследует причины инцидента, предполагая, что водитель мог перепутать педали.