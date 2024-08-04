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"Невыносимо": россияне разочарованы поездками в США из-за высоких цен и бюрократии

Почему россияне разочарованы поездками в США

4:05
Туризм

Несмотря на значительное сокращение числа американских виз, выданных россиянам в первом квартале 2024 года, США остаются привлекательным направлением для многих. Однако, по приезду, многие испытывают разочарование. Высокие цены, специфические продукты, бюрократия и множество "городских сумасшедших" — это лишь часть жалоб тех, кто хотел познакомиться с американской мечтой. Что еще вызывает недовольство у россиян?

Почему россияне разочарованы поездками в США
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

Высокие цены в американских магазинах

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, путешествующая по США со своим молодым человеком, призналась, что была шокирована ценами в местных супермаркетах. Стоимость продуктов в пересчете на рубли оказалась гораздо выше, чем в России: банка растворимого кофе — 590 рублей, упаковка чая — 650 рублей, подсолнечное масло — 620 рублей, мука — 820 рублей, а банка фасоли — 280 рублей.

"Мы в шоке! Даже в Новой Зеландии было дешевле по сравнению с этой Америкой," — возмутилась Ершова.

Она также отметила, что многие американские магазины предлагают скидки по бонусным картам, которые могут получить только местные жители, предъявив удостоверение личности.

Непривычный вкус продуктов

Помимо высоких цен, Ершова отметила специфический вкус местных продуктов, к которому россияне не привыкли.

"Местный хлеб — не хлеб, а вата, колбаса — ужасная, сосиски невозможно есть. Хочется чего-то родного, как кефир, ряженка и русская сметана," — поделилась она.

Также Ершова отметила скудный выбор круп в местных магазинах, где можно найти только овсянку и рис, тогда как гречка, перловка и пшено отсутствуют.

Бюрократия при получении банковской карты

Другой российский тревел-блогер рассказал о трудностях получения банковской карты в США. Он отметил, что этот процесс невозможен онлайн и требует личного присутствия заявителя, а туристам карты оформляют далеко не в каждом отделении банка. Также требуется предоставить большой пакет документов, местную сим-карту и оплатить 25 долларов.

"Америка удивляет своей бюрократией. В России можно заказать карту онлайн и получить ее на следующий день, а здесь это целый квест," — поделился блогер.

Проблемы с медицинской страховкой

Привыкшие к бесплатной медицине россияне сталкиваются с высокими ценами на медицинские услуги в США. Автор блога "Даша с края света" предупреждает, что отсутствие медицинской страховки может привести к большим долгам, так как даже за обычный визит к врачу придется заплатить, а стоимость скорой помощи варьируется от 940 до 1300 долларов.

Культурные и ментальные различия

Разница в культуре и менталитете также вызывает трудности. Законопослушные американцы требуют соблюдения местных правил и от приезжих, сообщая о нарушениях соответствующим органам.

"Забыли вывезти мусорный бак вовремя? Ждите инспектора. Дети играют во дворе после 9 вечера? Придет сосед с просьбой соблюдать тишину," — рассказывает Ершова.

Необычные люди на улицах

Ершова отметила, что в США не принято ходить пешком: местные жители передвигаются на автомобилях, часто с огромными колесами, что вызывает опасение у пешеходов. На улицах городов много бездомных и психически нездоровых людей, из-за чего туристы не чувствуют себя в безопасности.

"Они не ищут помощи, их устраивает такой образ жизни," — заключила Ершова, добавив, что среди бездомных живут простые люди, которым приходится мириться с таким соседством.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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