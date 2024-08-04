Российские туристы начали разочаровываться в Турции: отзыв туристки, посетившей Кемер

Российские туристы начали разочаровываться в Турции

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка вместе с мужем посетила Кемер в Турции и осталась разочарована поездкой. Свои впечатления она изложила на портале "Тонкости туризма", а отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Она призналась, что ранее они не раз отдыхали на этом популярном курорте, но в 2024 году заметили значительные изменения в худшую сторону.

"Сервис ухудшился, цены выросли. В этом городе для туристов практически ничего нет, за исключением курортной зоны и набережной. Больше нет желания возвращаться сюда", — написала она.

Россиянка отметила, что цены в Кемере стали настолько высокими, что она вынуждена была отказаться от покупки сувениров. По ее словам, товары китайского производства здесь оказались дороже, чем в Стамбуле.

Негативное впечатление на туристку произвел и сам город.

"Грязный, многолюдный, со множеством однотипных домов. На каждом углу попрошайки, нагло требующие деньги, и сирийские беженцы", — поделилась она своим недовольством.