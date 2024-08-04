Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинотеатры России заработали 29 млрд рублей с начала 2024 года
Всемирный банк сомневается в потенциале Индии
Разуваев: курс доллара в конце 2024 года составит порядка 84–85 рублей
Фитнес-эксперт раскрывает ошибки при тренировках после 40
Защита волос от солнца: как предотвратить повреждения летом
"Респект" не в уважении: бывшему директору дали 6 лет тюрьмы за хищения миллиардов
Блохи на Мальдивах начали забираться под кожу туристов
Kingdom Come: Deliverance 2 получил возрастной рейтинг 18+
Плавание в Сене Парижа отменены из-за плохого качества воды
Российские туристы начали разочаровываться в Турции: отзыв туристки, посетившей Кемер

Российские туристы начали разочаровываться в Турции

1:09
Туризм

Российская туристка вместе с мужем посетила Кемер в Турции и осталась разочарована поездкой. Свои впечатления она изложила на портале "Тонкости туризма", а отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Российские туристы начали разочаровываться в Турции
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Она призналась, что ранее они не раз отдыхали на этом популярном курорте, но в 2024 году заметили значительные изменения в худшую сторону.

"Сервис ухудшился, цены выросли. В этом городе для туристов практически ничего нет, за исключением курортной зоны и набережной. Больше нет желания возвращаться сюда", — написала она.

Россиянка отметила, что цены в Кемере стали настолько высокими, что она вынуждена была отказаться от покупки сувениров. По ее словам, товары китайского производства здесь оказались дороже, чем в Стамбуле.

Негативное впечатление на туристку произвел и сам город.

"Грязный, многолюдный, со множеством однотипных домов. На каждом углу попрошайки, нагло требующие деньги, и сирийские беженцы", — поделилась она своим недовольством.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Последние материалы
Защита волос от солнца: как предотвратить повреждения летом
"Респект" не в уважении: бывшему директору дали 6 лет тюрьмы за хищения миллиардов
Блохи на Мальдивах начали забираться под кожу туристов
Kingdom Come: Deliverance 2 получил возрастной рейтинг 18+
Плавание в Сене Парижа отменены из-за плохого качества воды
Студия Disney сдвинула даты выхода фильмов Marvel и Pixar
Как правильно отшелушивать кожу: советы и рекомендации
Как правильно употреблять сахар, чтобы не навредить организму
АКРА: ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%
Садальский поддержал Артемия Лебедева: "Мизулина вредит России"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников