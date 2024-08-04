Блохи на Мальдивах начали забираться под кожу туристов: паника на курорте

Блохи на Мальдивах начали забираться под кожу туристов

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном курорте Мальдивы вспыхнула паника после того, как местные власти предупредили о распространении опасных насекомых, проникающих под кожу туристов и откладывающих там личинки. По данным TC Shot, речь идет о песчаных блохах, которые вызывают сильный зуд и отек кожи.

Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Одним из методов защиты от этих насекомых является применение кокосового масла, которое препятствует развитию личинок в коже. Однако при появлении симптомов следует немедленно обратиться в специализированное учреждение или к врачу.

Это не первая подобная проблема в Европе. Ранее случаи заражения комарами, переносящими личинки чешуекрылых, были зарегистрированы в Испании, Греции и Италии. Симптомы заражения включают образование синяка на месте укуса, который затем превращается в сильно зудящий волдырь, из которого может выделяться жидкость.