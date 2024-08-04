Автомобилисты признались, что готовы потратить на автопутешествие от 31 до 50 тысяч рублей

Как женщины и мужчины готовятся к автопутешествиям

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опрос показал, что 78% респондентов тщательно готовятся к дороге, собирая все необходимое, включая документы и вещи. Среди них женщины (83%) оказываются более внимательными к этому процессу, чем мужчины (73%).

Фото: 500px.com by Davide Cetta, CC BY-SA 3.0

Также выяснилось, что 63% опрошенных проверяют техническое состояние своего автомобиля перед поездкой. В то же время, 61% женщин и 50% мужчин заботятся о приготовлении и покупке еды для путешествия.

Наиболее популярными вариантами проживания для автопутешественников являются хостелы и отели, которые выбирают 48% респондентов. Почти такое же количество людей (47%) предпочитают остановиться в съемном жилье. Треть респондентов (33%) предпочитают останавливаться у родственников или друзей.

Женщины чаще выбирают краткосрочную аренду жилья и проживание у знакомых, в то время как мужчины чаще спят в машине. Большинство респондентов готовы потратить на автопутешествие от 31 до 50 тысяч рублей (26%), включая расходы на топливо, питание, жилье и развлечения.

22% респондентов ограничили бы бюджет 30 тысячами рублей, что в сумме составляет почти половину опрошенных, готовых потратить не более 50 тысяч рублей. 17% участников опроса готовы выделить на путешествие 51-70 тысяч рублей.

Среди москвичей 24% готовы потратить на путешествие свыше 100 тысяч рублей, в то время как в других городах-миллионниках этот показатель составляет 17%, а в населенных пунктах других категорий — 10-15%.

Издание "За рулем" подготовило для отдыхающих на Черном море автотур, подробности можно найти здесь.