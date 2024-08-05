Турист из Железногорска открыл бюджетный отдых на Азовском море

Турпром: найдено идеальное место для бюджетного отдыха на Азовском море

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Железногорска открыл новое направление для бюджетного отдыха на Азовском море, выбрав станицу Голубицкую в качестве альтернативы Сочи и Крыму. Это стало возможным благодаря инициативе одного путешественника, который вместе с женой решил этим летом исследовать менее известные уголки страны. По словам путешественника, опубликованным на портале "Турпром", решающим фактором в выборе Голубицкой стала возможность значительной экономии на жилье.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Пара предпочла квартиры вместо дорогих отелей, что существенно сократило их расходы. Движение на собственном автомобиле, в отличие от авиаперелетов или поездок на поезде, также оказалось более выгодным. В общей сложности на пятидневный отпуск пара потратила около 77 тысяч рублей, включая стоимость проживания и развлечения. Они посетили археологический комплекс, грязевой вулкан и город Тамань, что значительно обогатило их впечатления от поездки.

Одной из отличительных особенностей пляжей Азовского моря оказалась их меньшая загруженность по сравнению с популярными курортами, что особенно оценили путешествующие с собакой. Это открытие может стать отличным решением для тех, кто ищет спокойствие и возможность наслаждаться природой без лишней суеты и толп туристов.