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Жители Башкирии против платных входов в природные парки

Жители Башкирии и туристы возмущены платными входами в природные зоны

1:01
Туризм

Жители Башкирии и туристы массово жалуются на платные входы в природные зоны, однако местные власти убеждают их, что такая практика распространена по всему миру.

Жители Башкирии и туристы возмущены платными входами в природные зоны
Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, PDM

Люди отмечают, что природу не создавали чиновники, и платить за посещение мест, где они родились и выросли, кажется им нелогичным. Эти жалобы возникают ежегодно, и власти периодически на них реагируют. В этом году Минприроды Башкирии объяснило, что природные парки являются особо охраняемыми территориями. Во всем мире за посещение таких территорий взимается плата. Хотя не везде создаются тропы, пляжи и зоны отдыха, главная задача — сохранить экологические системы в первозданном виде.

Деньги, которые зарабатывает природный парк, идут на содержание территорий. Без должного ухода, как отмечают чиновники, гулять будет просто негде, и к тому же не все посетители относятся к природе бережно.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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