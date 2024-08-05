Жители Башкирии против платных входов в природные парки

Жители Башкирии и туристы возмущены платными входами в природные зоны

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Башкирии и туристы массово жалуются на платные входы в природные зоны, однако местные власти убеждают их, что такая практика распространена по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, PDM

Люди отмечают, что природу не создавали чиновники, и платить за посещение мест, где они родились и выросли, кажется им нелогичным. Эти жалобы возникают ежегодно, и власти периодически на них реагируют. В этом году Минприроды Башкирии объяснило, что природные парки являются особо охраняемыми территориями. Во всем мире за посещение таких территорий взимается плата. Хотя не везде создаются тропы, пляжи и зоны отдыха, главная задача — сохранить экологические системы в первозданном виде.

Деньги, которые зарабатывает природный парк, идут на содержание территорий. Без должного ухода, как отмечают чиновники, гулять будет просто негде, и к тому же не все посетители относятся к природе бережно.