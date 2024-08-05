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Россияне совершили 12,6 млн поездок за границу за первые шесть месяцев 2024 года

РБК: россияне совершили 12,6 миллиона заграничных поездок за первые полгода 2024 года

0:54
Туризм

За первые шесть месяцев 2024 года жители России совершили 12,6 миллиона заграничных поездок, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

РБК: россияне совершили 12,6 миллиона заграничных поездок за первые полгода 2024 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С января по июнь 2023 года силовики зафиксировали порядка 11,6 миллиона поездок за рубеж гражданами России. Пограничники отмечают, что больше всего спрос вырос на Турцию — россияне слетали туда 2,5 миллиона раз. В Абхазию — 2,1 миллиона, в Казахстан — 1,2 миллиона раз.

Среди целей поездок называются не только туризм, но и работа, учеба, а также обслуживание машин.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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