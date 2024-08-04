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Топ островов России: уединение на Ольхоне, вулканические пейзажи Итурупа и другие

Топ-5 самых интересных островов России

4:38
Туризм

Для тех, кто ищет уединение и хочет отдохнуть от суеты.

Топ-5 самых интересных островов России
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Nesterenko, CC BY-SA 4.0

"Острова часто ассоциируются с покоем, уединением и изоляцией от внешнего мира. Кроме того, они привлекают своей уникальной природой и особым образом жизни местных жителей. В российских морях насчитывается более 1100 крупных островов, не говоря уже о бесчисленных островах в реках и озёрах. В этой статье я расскажу о самых интересных и известных из них", — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision и автор сообщества Vinogradov. story.

Ольхон
Ольхон — это не только крупнейший остров Байкала, но и его географический и духовный центр. Здесь расположен знаменитый мыс Бурхан, который считается одной из девяти святынь Азии. В прошлом здесь проводились буддийские ритуалы, а сегодня мыс Бурхан, или скала Шаманка, является одной из самых узнаваемых и популярных локаций острова. Ольхон славится своими уединёнными местами, где можно провести ночь в одиночестве или с близким человеком — для этого на восточной оконечности острова есть скала Любви. Ольхон соединён с материком регулярными паромами, а зимой добраться до него можно по знаменитому байкальскому льду, что само по себе является незабываемым зрелищем.

Итуруп
Итуруп — крупнейший остров Большой Курильской гряды. Чтобы попасть сюда, нужно сначала прилететь в Южно-Сахалинск, а затем продолжить путь на вертолёте или самолёте до Курильска. Остров известен своими вулканами — их здесь более 20, некоторые из них действующие. Но ещё больше привлекают путешественников Белые скалы, которые формируют "парадный фасад" Итурупа, обращённый к Охотскому морю. Высокое содержание кварца придаёт скалам молочный оттенок, который контрастирует с чёрным вулканическим песком и серым небом. Кроме того, Итуруп — это настоящий птичий рай: когда над островом разносится птичий гам, связь с реальностью практически теряется.

Остров Ратманова
Самая восточная точка России, остров Ратманова, находится в Беринговом проливе всего в четырёх километрах от американского острова Крузенштерн. Однако дорога между ними займёт как минимум сутки из-за линии перемены дат, разделяющей острова. Время на российском и американском острове отличается почти на 24 часа, хотя фактически расстояние между ними можно преодолеть менее чем за час. На острове Ратманова нет постоянного населения, но есть несколько зданий, включая маяк и метеостанцию. Пейзажи здесь потрясающие: те, кто побывал на острове, утверждают, что ощущают себя на краю света.

Валаам
Валаамский архипелаг, состоящий из нескольких десятков островов на севере Ладоги, известен как центр духовной жизни. Первые упоминания о Валаамской обители датируются XIV веком, однако церковная традиция утверждает, что монастырь был основан ещё в эпоху Крещения Руси. Его создание связано с именами святых Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, которые, вероятно, прибыли сюда из Греции.

Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь пережил множество испытаний, включая природные катаклизмы и нашествия, но сохранил свои главные святыни — мощи основателей и чтимые иконы. Несмотря на суровые условия и сдержанную красоту природы, на острове царит особая благодать, и возвращаться в шумный и суетливый "большой мир" не хочется.

Соловки
Соловецкий монастырь на одноимённом архипелаге в Белом море — ещё одна островная святыня. Он находится в 60 км от Карелии и в 300 км от Архангельска. Достичь его непросто: Белое море часто покрыто дрейфующими льдинами, а в самые холодные дни оно может быть полностью заморожено. Однако короткое северное лето компенсирует длинную зиму спокойным морем, яркими закатами и игрой тюленей и белух. Соловки называют Северным Афоном, и сюда приезжают не только за уединением и покоем, но и в поисках духовного опыта, а также с научными и познавательными целями. Ни один посетитель архипелага не уходит разочарованным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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