Магазины duty free в Дубае принимают рубли к оплате с 1 августа

Магазины duty free в Дубае теперь принимают рубли к оплате

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 августа этого года ряд магазинов беспошлинной торговли в Международном аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли. Это нововведение позволяет пассажирам использовать российскую валюту для покупок в большинстве магазинов аэропорта. Однако стоит учитывать, что некоторые магазины во втором терминале пока не принимают рубли, но это обещают исправить в ближайшее время.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Кроме того, в этих же магазинах уже давно принимаются карты Union Pay, выпущенные российскими банками. Карты "Мир" пока не поддерживаются.

На данный момент курс обмена рублей на дирхамы ОАЭ составляет около 32,26 рубля за один дирхам. Это значительно выше официального курса при оплате картой Union Pay, который составляет 23,25 рубля за дирхам.