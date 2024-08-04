Топ самых дорогих путешествий россиян: от роскошного отдыха в Геленджике до экзотики Майами

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Россияне выбирают элитные отели: самые дорогие отпуска этого года

1:36
Туризм

Многие россияне уже успели насладиться долгожданным отпуском. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал самые дорогие бронирования отелей и выявил интересные тенденции.

Россияне выбирают элитные отели: самые дорогие отпуска этого года
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Лидером по стоимости бронирований внутри России стал 7-дневный семейный отдых в Геленджике. Семья из пяти человек (трое взрослых и двое детей) провела неделю в 5-звёздочном отеле, заплатив 1,1 миллиона рублей за проживание с завтраками.

На втором месте находится 5-дневная поездка в Адлер на двоих. Туристы остановились в 5-звёздочном отеле без питания, потратив на проживание 565 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Группа из восьми человек провела три дня в Северной столице в 5-звёздочном отеле без питания, заплатив 540 тысяч рублей.

За границей россияне также не скупились на роскошные путешествия. Самым дорогим отпуском оказался 24-дневный отдых в Майами в 5-звёздочном отеле стоимостью 1,7 миллиона рублей. На Мальдивах пара с ребенком провела 10 дней в 5-звёздочном отеле в Мале, потратив 1,1 миллиона рублей. Третье место занял отпуск в мексиканском Канкуне, где путешественник провёл 21 день в 5-звёздочном отеле и заплатил 1,1 миллиона рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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