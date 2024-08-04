Российские туристы потратили более 500 тысяч рублей на отпуск в Турции: высокие цены и неожиданные расходы

Семья из Тюмени провела 12 дней на курорте Сиде в Турции. Путёвка на четверых с перелётом и проживанием по системе "всё включено" стоила полмиллиона рублей. Однако за дополнительные услуги приходилось доплачивать.
"В Турции достаточно высокие цены на услуги и экскурсии, нам пришлось платить за детей по взрослому тарифу. Это может стать неприятным сюрпризом для отдыхающих, так что стоит заранее внести дополнительные затраты в бюджет путешествия", — рассказала россиянка порталу 72.ru.
Семья также потратила 7500 рублей на аренду автомобиля для посещения древних городов Перге и Алании, а на экскурсии ушло более 33 тысяч рублей.
Несмотря на высокие цены, особенно на билеты для детей, уровень сервиса, качество питания и расположение отеля оставили у семьи яркие впечатления.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.