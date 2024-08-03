Россияне полагают автомобиль самым безопасным транспортом для путешествий

Издание Motor опубликовало результаты опроса, в котором россияне рассказали, какой вид транспорта они предпочитают для путешествий по стране.
Согласно этим данным, самым комфортным видом транспорта для россиян оказались автомобили. Они немного популярнее самолётов, но вдвое популярнее поездов.
41% респондентов выбрали бы автомобиль для внутреннего туризма, 35% — авиаперелёты, а 19% — поезд.
71% опрошенных предпочитают длительные поездки на автомобиле, которые длятся более пяти часов. 21% выбрали бы автомобиль только для коротких поездок.
17% готовы взять каршеринг или прокатный автомобиль для путешествий, а 4% не против комбинировать разные виды транспорта.
Оптимальным расстоянием для путешествий россияне считают 1–3 тысячи километров (22% участников опроса). Также 22% респондентов считают, что для таких поездок достаточно расстояния не более тысячи километров. 5% не готовы путешествовать больше чем на 100 километров, а для остальных протяжённость маршрута не имеет значения.
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