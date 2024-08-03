Россияне полагают автомобиль самым безопасным транспортом для путешествий

Россияне предпочитают автомобильные путешествия

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание Motor опубликовало результаты опроса, в котором россияне рассказали, какой вид транспорта они предпочитают для путешествий по стране.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, CC0

Согласно этим данным, самым комфортным видом транспорта для россиян оказались автомобили. Они немного популярнее самолётов, но вдвое популярнее поездов.

41% респондентов выбрали бы автомобиль для внутреннего туризма, 35% — авиаперелёты, а 19% — поезд.

71% опрошенных предпочитают длительные поездки на автомобиле, которые длятся более пяти часов. 21% выбрали бы автомобиль только для коротких поездок.

17% готовы взять каршеринг или прокатный автомобиль для путешествий, а 4% не против комбинировать разные виды транспорта.

Оптимальным расстоянием для путешествий россияне считают 1–3 тысячи километров (22% участников опроса). Также 22% респондентов считают, что для таких поездок достаточно расстояния не более тысячи километров. 5% не готовы путешествовать больше чем на 100 километров, а для остальных протяжённость маршрута не имеет значения.