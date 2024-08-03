Танзания готовится открыть двери для русских туристов

Русские туристы скоро могут открыть для себя Танзанию

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Танзании, которая считается одним из самых привлекательных африканских направлений для россиян, начинают появляться гостиницы, построенные российскими отельерами. Об этом сообщил РИА Новости российский посол.

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В этой стране туристы могут насладиться как пляжным отдыхом, так и сафари-турами.

На побережье Танзании климат тёплый и влажный, средняя температура воздуха составляет около +27–31 °C. С октября по май длится сезон дождей, в остальное время осадков выпадает мало.

В центральной части страны климат более сухой и жаркий. Температура воздуха может достигать +35 °C, при этом ночью она опускается до +15–20 °C. Осадки выпадают неравномерно: на юге их больше, чем на севере.

Горные районы характеризуются умеренным климатом с прохладными ночами и тёплыми днями. На вершинах Килиманджаро и Меру даже летом лежит снег.