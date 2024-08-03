Танзания готовится открыть двери для русских туристов

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Русские туристы скоро могут открыть для себя Танзанию

1:02
Туризм

В Танзании, которая считается одним из самых привлекательных африканских направлений для россиян, начинают появляться гостиницы, построенные российскими отельерами. Об этом сообщил РИА Новости российский посол.

Русские туристы скоро могут открыть для себя Танзанию
Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info

В этой стране туристы могут насладиться как пляжным отдыхом, так и сафари-турами.

На побережье Танзании климат тёплый и влажный, средняя температура воздуха составляет около +27–31 °C. С октября по май длится сезон дождей, в остальное время осадков выпадает мало.

В центральной части страны климат более сухой и жаркий. Температура воздуха может достигать +35 °C, при этом ночью она опускается до +15–20 °C. Осадки выпадают неравномерно: на юге их больше, чем на севере.

Горные районы характеризуются умеренным климатом с прохладными ночами и тёплыми днями. На вершинах Килиманджаро и Меру даже летом лежит снег.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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