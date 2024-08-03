Центральный пляж Таганрога снова открыт: как восстановили берег после затопления

Центральный пляж Таганрога снова открыт после затопления

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ростовская область, 3 августа 2024 года. DON24. RU. Завтра в Таганроге Центральный пляж откроется для посетителей с 09:00. Ранее береговую линию затопило водой. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

"Первый этап восстановительных работ завершён. Работы по укреплению берега будут продолжены. В настоящее время строители устроили безопасный проход на пляж для отдыхающих. Также 31 июля мы получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта", — отметил Андрей Фатеев.

Градоначальник подчеркнул, что восстановление пляжа стало настоящим народным проектом, так как многие жители Таганрога предложили помощь и предоставили технику.

"Благодарю городские предприятия за поддержку и помощь", — добавил он.