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Центральный пляж Таганрога снова открыт: как восстановили берег после затопления

Центральный пляж Таганрога снова открыт после затопления

1:01
Туризм

Ростовская область, 3 августа 2024 года. DON24. RU. Завтра в Таганроге Центральный пляж откроется для посетителей с 09:00. Ранее береговую линию затопило водой. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Центральный пляж Таганрога снова открыт после затопления
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

"Первый этап восстановительных работ завершён. Работы по укреплению берега будут продолжены. В настоящее время строители устроили безопасный проход на пляж для отдыхающих. Также 31 июля мы получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта", — отметил Андрей Фатеев.

Градоначальник подчеркнул, что восстановление пляжа стало настоящим народным проектом, так как многие жители Таганрога предложили помощь и предоставили технику.

"Благодарю городские предприятия за поддержку и помощь", — добавил он.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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