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Иностранные туристы массово устремились в Россию: прирост на 42,4% в первом полугодии 2024 года

Иностранные туристы массово устремились в Россию

0:52
Туризм

Иностранные туристы массово устремились в Россию: за первые шесть месяцев 2024 года число иностранных посетителей увеличилось на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают данные Росстата.

Иностранные туристы массово устремились в Россию
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

С января по июнь 2024 года 1,8 миллиона иностранцев воспользовались услугами российских отелей.

"Мы наблюдаем устойчивый рост турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметила Юлия Максутова, директор Центра развития международного туризма.

Она также подчеркнула, что в России активно работают над продвижением бренда Discover Russia и запуском прямых чартерных рейсов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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