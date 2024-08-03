Иностранные туристы массово устремились в Россию: прирост на 42,4% в первом полугодии 2024 года

Иностранные туристы массово устремились в Россию

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные туристы массово устремились в Россию: за первые шесть месяцев 2024 года число иностранных посетителей увеличилось на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают данные Росстата.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

С января по июнь 2024 года 1,8 миллиона иностранцев воспользовались услугами российских отелей.

"Мы наблюдаем устойчивый рост турпотоков из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона", — отметила Юлия Максутова, директор Центра развития международного туризма.

Она также подчеркнула, что в России активно работают над продвижением бренда Discover Russia и запуском прямых чартерных рейсов.