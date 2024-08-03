Водный кризис в элитном курорте Турции: жители и туристы сталкиваются с дефицитом пресной воды

На популярном курорте Турции, Бодруме, возникли серьезные проблемы с подачей воды. Жители и гости небольших отелей сталкиваются с постоянным дефицитом пресной воды, которая может отсутствовать до девяти дней подряд. Это создает значительные трудности, особенно в жаркие летние месяцы.
Чтобы справиться с этой ситуацией, многие местные жители начали самостоятельно запасаться водой, устанавливая большие резервуары на крышах домов и в садах. Однако даже это не всегда решает проблему.
Некоторые жители подозревают, что привозная вода может быть вредной для здоровья, что подтверждается увеличением числа заболеваний среди населения.
В то время как крупные отели пока не испытывают таких трудностей, их операторы уже задумываются о том, как справиться с ситуацией, учитывая высокие цены на воду и возможные перебои в ее подаче.
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