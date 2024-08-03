Водный кризис в элитном курорте Турции: жители и туристы сталкиваются с дефицитом пресной воды

Жители и туристы курорта Турции сталкиваются с дефицитом пресной воды

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярном курорте Турции, Бодруме, возникли серьезные проблемы с подачей воды. Жители и гости небольших отелей сталкиваются с постоянным дефицитом пресной воды, которая может отсутствовать до девяти дней подряд. Это создает значительные трудности, особенно в жаркие летние месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс, CC BY-SA 3.0

Чтобы справиться с этой ситуацией, многие местные жители начали самостоятельно запасаться водой, устанавливая большие резервуары на крышах домов и в садах. Однако даже это не всегда решает проблему.

Некоторые жители подозревают, что привозная вода может быть вредной для здоровья, что подтверждается увеличением числа заболеваний среди населения.

В то время как крупные отели пока не испытывают таких трудностей, их операторы уже задумываются о том, как справиться с ситуацией, учитывая высокие цены на воду и возможные перебои в ее подаче.