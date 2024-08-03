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Как выбрать лучшее время для поездки на Бали: гид по сезонам для туристов и любителей приключений

Почему Бали — это идеальное место для отдыха круглый год

2:28
Туризм

Множество факторов привлекает туристов на удивительный остров Бали: живописные пейзажи, богатая культура, обилие солнца, прекрасные пляжи и комфортный климат круглый год. Независимо от ваших ожиданий, Бали всегда предложит что-то интересное в любое время года.

Почему Бали — это идеальное место для отдыха круглый год
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Сухой сезон, продолжающийся с апреля по сентябрь, наиболее благоприятен для активного отдыха. В этот период вы можете наслаждаться пляжами, пешими прогулками, серфингом, парусным спортом, дайвингом и каньонингом.

В сезон дождей, с ноября по март, вас могут встретить частые ливни, но на восточном побережье будет хороший прибой, а также возможности для отдыха на свежем воздухе в более сухих районах востока и севера острова. Температура на Бали остаётся стабильной в течение года и колеблется от 28°C до 32°C, хотя в горах может быть прохладнее.

Высокий сезон (июль-август и декабрь) — это время фестивалей и вечеринок. Он совпадает с летними каникулами в Европе, Америке и Австралии, а также с разгаром сухого сезона, что создаёт идеальные условия для серфинга на западном побережье в районах Чангу и Семиньяк. Пляжи в Куте могут быть переполнены туристами, стремящимися участвовать в многочисленных вечеринках.

Межсезонье (апрель-июнь и сентябрь-октябрь) — отличное время для любителей приключений. Этот период совпадает с концом сухого сезона, когда погода стабилизируется после дождей или становится влажной после засушливых месяцев. Туристов в это время немного, а погода подходит для активного отдыха. Однако двухнедельные пасхальные каникулы могут привести к увеличению числа туристов в популярных местах, таких как Кута и Легиан.

Низкий сезон (январь-март и ноябрь) — идеальное время для путешественников с ограниченным бюджетом. Этот период совпадает с самыми дождливыми месяцами, что делает активный отдых непредсказуемым. Туристов мало, атмосфера на острове становится спокойнее, но на восточном побережье, например, в Паданг-Паданг, всё ещё хороший прибой, а погода остаётся тёплой. Цены на проживание значительно снижаются, что особенно выгодно для бюджетных путешественников.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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