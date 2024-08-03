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Народные приметы и поверья перед путешествием: запреты для удачи и благополучия в дороге

Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды

1:53
Туризм

Существует поверье, что перед путешествием следует избегать определённых действий, чтобы не привлечь неприятности и беду.

Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

Принимать ванну или мыть голову

Согласно древним традициям, перед поездкой не рекомендуется мыть голову. Наши предки верили, что такие действия могут навлечь беду и сделать человека уязвимым для нечистых сил. Чтобы избежать этого, лучше вымыть голову за день до поездки или уже по прибытии в место назначения.

Возвращаться с полпути

Если вы что-то забыли дома, возвращаться с половины пути не стоит, так как это считается плохой приметой. С рациональной точки зрения, возвращаясь назад, вы теряете драгоценное время и силы. Поэтому лучше заранее убедиться, что все необходимое взято перед отправлением.

Переступать порог левой ногой

Наши предки считали, что левая нога привлекает нечистую силу и неприятности, а правая — успех и положительную энергетику. Чтобы путь был спокойным и без проблем, нужно выходить из дома, переступая порог правой ногой и произнося молитву о благополучной дороге.

Зашивать или шить какие-либо вещи

Согласно примете, шитье перед дорогой может привести к большим неприятностям, так как есть риск "зашить" успех. Если перед самой поездкой оторвалась пуговица на одежде, лучше сменить одежду, чем пришивать пуговицу.

Рассказывать о поездке далеким знакомым или чужим людям

Ваши планы о предстоящем путешествии не должны быть известны никому, кроме близких родственников. Чужие или малознакомые люди могут позавидовать или пожелать плохого, что может привести к неудачам и неприятностям в пути. Чем меньше людей знают о планах, тем лучше.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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