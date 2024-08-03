Очередь из тысячи машин выстроилась перед Крымским мостом

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная очередь из автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

На 4:00 со стороны Тамани в очереди находилось 990 машин, время ожидания составляет около трех часов. Причины задержки пока не уточнены.

Со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.

Утром 2 августа перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось примерно 1,4 тысячи автомобилей. Ранее МЧС сообщило о штормовом предупреждении на территории Крыма с 1 по 4 августа. В западных и центральных районах полуострова, а также в Севастополе сохраняется высокая пожарная опасность.