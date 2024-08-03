Россияне стали чаще путешествовать за границу: статистика и тенденции первого полугодия 2024 года

Россияне стали чаще путешествовать за границу

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что в 2024 году россияне стали активнее путешествовать за границу. Согласно данным пограничной службы, приведённым РБК, за первое полугодие этого года было зарегистрировано 12,6 миллиона поездок, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются Турция (2,5 миллиона поездок), Абхазия (2,1 миллиона), Казахстан (1,2 миллиона), ОАЭ (986 тысяч) и Китай (793,5 тысячи).

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Интересно, что туристический поток из России в Китай увеличился в три раза. Также наблюдается значительный рост поездок на Кубу — на 60% (80,4 тысячи поездок) и в Азербайджан — на 59% (109,5 тысячи поездок).

Одновременно иностранцы стали на 11,5% чаще посещать Россию. Всего было зарегистрировано 7,9 миллиона поездок. Наибольшее число визитов пришло от граждан Узбекистана (1,8 миллиона поездок), Казахстана (1,5 миллиона) и Таджикистана (977 тысяч). Кроме того, увеличилось число поездок в Россию со стороны граждан Китая, Туркменистана, Турции и Германии.