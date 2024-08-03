Российские туристы в Париже поделилимь своими впечатлениями об Олимпиаде

В Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр, однако российский турист Олег Пушенк не проявил особого восторга по поводу этого события.
По его мнению, атмосферу праздника не ощущается сильно, несмотря на продолжающиеся крупные спортивные соревнования. Он также отметил, что в Париже не так много символических мероприятий и перформансов на улицах, в отличие от других стран.
Церемония открытия Олимпиады не произвела на него значительного впечатления — он описал ее как "лишенную эстетического шарма и формальных приличий". Олег связывает это с воздействием глобальных негативных тенденций на страну, что, по его мнению, может привести к ее отдалению от общечеловеческих ценностей.
Тем не менее, путешественники смогли найти множество вариантов для проживания в городе, включая как бюджетные, так и более комфортабельные. Например, один из них снял частную квартиру за 500 евро на пять дней, а другой — недорогой отель на площади Республики за 350 евро на четыре дня.
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