Российские туристы в Париже поделилимь своими впечатлениями об Олимпиаде

Российские турист критикуют открытие Олимпийских игр в Париже

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр, однако российский турист Олег Пушенк не проявил особого восторга по поводу этого события.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

По его мнению, атмосферу праздника не ощущается сильно, несмотря на продолжающиеся крупные спортивные соревнования. Он также отметил, что в Париже не так много символических мероприятий и перформансов на улицах, в отличие от других стран.

Церемония открытия Олимпиады не произвела на него значительного впечатления — он описал ее как "лишенную эстетического шарма и формальных приличий". Олег связывает это с воздействием глобальных негативных тенденций на страну, что, по его мнению, может привести к ее отдалению от общечеловеческих ценностей.

Тем не менее, путешественники смогли найти множество вариантов для проживания в городе, включая как бюджетные, так и более комфортабельные. Например, один из них снял частную квартиру за 500 евро на пять дней, а другой — недорогой отель на площади Республики за 350 евро на четыре дня.