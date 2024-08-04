Двое россиян потерялись в Башкирии, пытаясь найти пропавшую группу туристов

В Башкирии туристы потерялись, пытаясь найти пропавшую группу с детьми

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Башкирии двое россиян пошли искать пропавшую группу туристов и потерялись сами. Сейчас их ищут специалисты МЧС республики.

Фото: unsplash.com by Andrew Ly, PDM

Вечером 1 августа спасателям сообщили, что в Белорецком районе заблудились четыре человека, включая детей 5 и 11 лет. К походу должны были присоединиться мужчина и женщина, но в назначенное время они не обнаружили группу.

Туристы позвонили в службу спасения и попытались найти путешественников самостоятельно. 2 августа сотрудники МЧС обнаружили компанию с детьми, однако двое их спутников перестали выходить на связь. Теперь спасатели ищут уже их.