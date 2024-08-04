Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Агилар о влиянии фитнес-браслетов на здоровье кожи
Увеличить пенсию можно за счёт вложений в НПФ и маткапитала
Российский прорыв в 3D-печати: отечественный полиамид PA12 готов к использованию
Сервис "Гараж" позволит получить страховки для авто онлайн
Советы диетологов: как шпинат может повлиять на ваше здоровье
Эффективные способы борьбы с избыточным потоотделением
В какое время дня и недели стоит смотреть фильмы для максимального удовольствия
Коктейль J-Lo, Delola от Дженнифер Лопес стал причиной развода с Аффлеком
Павел Бабанин делится опытом автостопных путешествий
Двое россиян потерялись в Башкирии, пытаясь найти пропавшую группу туристов

В Башкирии туристы потерялись, пытаясь найти пропавшую группу с детьми

0:43
Туризм

В Башкирии двое россиян пошли искать пропавшую группу туристов и потерялись сами. Сейчас их ищут специалисты МЧС республики.

В Башкирии туристы потерялись, пытаясь найти пропавшую группу с детьми
Фото: unsplash.com by Andrew Ly, PDM

Вечером 1 августа спасателям сообщили, что в Белорецком районе заблудились четыре человека, включая детей 5 и 11 лет. К походу должны были присоединиться мужчина и женщина, но в назначенное время они не обнаружили группу.

Туристы позвонили в службу спасения и попытались найти путешественников самостоятельно. 2 августа сотрудники МЧС обнаружили компанию с детьми, однако двое их спутников перестали выходить на связь. Теперь спасатели ищут уже их.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву
Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву
Последние материалы
Сервис "Гараж" позволит получить страховки для авто онлайн
Советы диетологов: как шпинат может повлиять на ваше здоровье
Эффективные способы борьбы с избыточным потоотделением
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
В какое время дня и недели стоит смотреть фильмы для максимального удовольствия
Коктейль J-Lo, Delola от Дженнифер Лопес стал причиной развода с Аффлеком
Павел Бабанин делится опытом автостопных путешествий
В Башкирии туристы потерялись, пытаясь найти пропавшую группу с детьми
Банк России прекратил внешнее управление "НСТ-Росэнерго" и переименовал компанию
ГАЗ "Соболь NN" 2024: полный привод и турбодизель мощностью 150 л.с.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников