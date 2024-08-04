Инцидент в аэропорту: пассажирка ударила сотрудницу за просьбу снять ремень

Пассажирка ударила сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи за просьбу снять часы и ремень во время предполетного досмотра. Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Сочи".
Инцидент произошел, когда 34-летняя россиянка отказалась выполнять требования работницы авиагавани и ударила её рукой по лицу. На место инцидента были вызваны правоохранители.
"Они установили, что дебоширка направлялась в Москву и отказывалась выполнять установленные правила безопасности, а также мешала работе и выполнению служебных обязанностей сотрудникам аэропорта", — говорится в сообщении.
В итоге жительницу столицы задержали и составили в отношении неё административный протокол. Кроме того, в настоящее время проводится проверка по факту нападения на работницу аэропорта и нанесения ей телесных повреждений.
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