Экипаж рейса из Москвы в Санкт-Петербург сообщил о лазерной атаке

Пилотов российского авиалайнера попытались ослепить лазером

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилотов российского авиалайнера попытались ослепить лазером во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, CC BY-SA 4.0

Инцидент произошел 2 августа на рейсе из Москвы в Санкт-Петербург. Экипаж пассажирского самолета заметил зеленый лазерный луч на высоте примерно 900 метров.

"Источник — ориентировочно деревня Брехово", — говорится в сообщении.

Несмотря на инцидент, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса, и самолет благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, не испытывая значительных проблем.