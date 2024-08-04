Экипаж рейса из Москвы в Санкт-Петербург сообщил о лазерной атаке

Пилотов российского авиалайнера попытались ослепить лазером во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 2 августа на рейсе из Москвы в Санкт-Петербург. Экипаж пассажирского самолета заметил зеленый лазерный луч на высоте примерно 900 метров.
"Источник — ориентировочно деревня Брехово", — говорится в сообщении.
Несмотря на инцидент, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса, и самолет благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, не испытывая значительных проблем.
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь