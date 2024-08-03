Россияне активно бронируют новогодние туры: популярные направления и актуальные цены

Стало известно, куда отправятся россияне на зимние праздники

3:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне начали активно бронировать туры на Новый год, и традиционно наибольшей популярностью пользуются пляжные направления в теплых странах. "Вечерняя Москва" выяснила, где предпочитают проводить зимние праздники россияне и какие цены на путевки при раннем бронировании.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Согласно данным туроператоров, наибольшим спросом пользуется пляжный отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, на Бали и Мальдивах.

"Турция и Египет также востребованы, но уже не так часто, как раньше. Люди стали искать что-то более экзотичное. Поэтому высокий спрос на Таиланд, Сейшелы, Маврикий и Шри-Ланку," — отметил директор туристического агентства Геннадий Разумков.

Он также пояснил, что сейчас можно приобрести новогодние туры со скидками в рамках раннего бронирования.

В Дубае — праздник и роскошь

В Дубае новогодние туры привлекают не только солнечным климатом и морем, но и возможностью насладиться арабской роскошью и одним из самых ярких новогодних фейерверков. Цены на туры начинаются от 230 тысяч рублей на двоих. За эту сумму можно отдохнуть в четырехзвездочном отеле, включая перелет и двухразовое питание.

Тайланд ждёт

Стоимость новогоднего тура в Таиланд начинается от 260 тысяч рублей на двоих. В эту сумму включены перелет, проживание в трехзвездочном отеле в Центральной Паттайе и двухразовое питание. Таиланд привлекает круглый год как пляжным отдыхом, так и разнообразными культурными и развлекательными программами.

Белые пески вместо снега

На Мальдивах можно провести Новый год среди белых песков и вод Индийского океана. Декабрь и январь считаются сухими месяцами, что позволяет в полной мере насладиться праздниками. Цены на туры стартуют от 370 тысяч рублей за двоих в четырехзвездочном отеле, включая перелет, трансфер и трехразовое питание. В прошлом году цены были выше.

Турция: бассейны на зимний сезон

Путевка в Турцию на двоих стоит от 200 тысяч рублей, включая перелет, проживание и двухразовое питание. Купаться в море зимой в Турции вряд ли получится, однако некоторые отели предлагают бассейны с подогревом, хотя выбор таких отелей ограничен и они, как правило, отели "пятерки" — самые дорогие.

Египет: выгодный вариант

Египет — самый доступный вариант. Новогодние туры на двоих стоят от 170 тысяч рублей. Бюджетные отели в основном находятся в Хургаде и работают по системе "все включено". Однако за новогодний ужин придется заплатить отдельно. Купание в море в Новый год в Египте возможно не всегда, но загорать можно без проблем.

Новые правила

С 1 января 2025 года туристический налог вводят в Суздале, Сортавале, Белокурихе и Вологде, заменив курортный сбор, который ранее взимался в некоторых регионах России. Теперь владельцы отелей и хостелов будут платить за прием постояльцев.

Мнение эксперта

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил: "Туризм — это инвестиция в здоровье, образование и психологическое благополучие. Россияне за последние два года устали от неопределенности и негативных новостей и стремятся отдохнуть. Люди готовы экономить в течение года, чтобы накопить на новогоднюю поездку."