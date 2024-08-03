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ФСБ: россияне совершили 12,6 миллиона поездок за границу в первом полугодии 2024 года

Число поездок иностранных туристов в Россию выросло на 11,5% за полгода

Туризм

В первом полугодии 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона поездок за границу, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным пограничной службы ФСБ. Популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, а также страны Закавказья — Абхазия, Казахстан, Армения и Грузия.

Число поездок иностранных туристов в Россию выросло на 11,5% за полгода
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

В первом квартале 2024 года россияне осуществили 5,3 миллиона поездок за границу, что на 9% больше, чем за тот же период в 2023 году. Чаще всего в январе-марте текущего года россияне путешествовали в Абхазию, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Таиланд, Китай и Египет, сообщает РБК, ссылаясь на данные пограничной службы ФСБ.

Также наблюдается рост числа поездок иностранных туристов в Россию — увеличение составило 11,5%. Чаще всего в Россию приезжали гости из Таджикистана (977 тыс. поездок), Казахстана (1,5 млн) и Узбекистана (1,8 млн). Кроме того, количество туристических поездок жителей Китая выросло в девять раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 301,8 тысячи поездок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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