Как выбрать курорт: почему интернет-отзывы важны и как их правильно интерпретировать

Эксперты объясняют, как различать честные интернет-отзывы от подделок

3:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно опросу Bronevik, более половины россиян при выборе курортов и туристических направлений полагаются на отзывы в Интернете. Ранее проводимые исследования также подтверждали высокий уровень доверия граждан к онлайн-оценкам. Тем не менее, некоторые по-прежнему сомневаются в достоверности таких отзывов, опасаясь, что их могли "накрутить" администраторы отелей или гостевых домов, чтобы улучшить имидж своих услуг, сообщает Общественная Служба Новостей.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, PDM

Дмитрий Краснов, член Общественной палаты Москвы и Почетный адвокат России, отмечает, что отзывы все же можно считать надежными. Современные гостиничные агрегаторы и независимые онлайн-платформы серьезно относятся к объективности отзывов и тщательно следят за тем, чтобы на их сайтах не появлялись фальсифицированные оценки. С правовой точки зрения, отзыв, даже если он оказался обманчивым, вряд ли станет основанием для судебного разбирательства, как объяснил юрист Общественной службе новостей.

По словам Краснова, люди обычно бронируют отели и другие места отдыха через популярные онлайн-платформы, где отзывы читают многие пользователи. Чтобы оставить мнение, необходимо сначала оплатить и провести отдых, а отзыв можно написать только после завершения бронирования. Например, если бронь на неделю, отзыв можно оставить только по окончании этого срока.

Что касается отзывов в приложениях-картах, их объективность также контролируется модерацией. Если появляется крайне негативный отзыв, модератор связывается с пользователем для уточнения деталей и проверки, не является ли отзыв подставным. Если выясняется, что отзыв оставил бот или поддельный аккаунт, его удаляют.

По словам Краснова, отзывы на сайте самого отеля или дома отдыха часто вызывают меньше доверия, поскольку владельцы могут искусственно увеличивать положительные оценки и скрывать отрицательные. В то же время известные сети отелей могут заслуживать доверие, так как они стремятся поддерживать свою репутацию и улучшать качество услуг, а также решать конфликты с клиентами.

Юрист подчеркнул, что независимые агрегаторы и платформы заинтересованы в объективности отзывов, поскольку это привлекает пользователей. Они принимают меры для фильтрации подставных оценок, чтобы поддерживать свою репутацию. Отели также заботятся о своей репутации в сети, и удаление честных негативных отзывов с внешних площадок практически невозможно, что может существенно повлиять на их бизнес.

В случае, если турист недоволен качеством услуг отеля, его право защищается через суд, а не через отзывы. Для правового разбирательства потребуется доказать несоответствие заявленных услуг фактически предоставленным, что регулируется законами о правах потребителей и рекламе. Отзывы в Интернете сами по себе не являются основанием для судебного разбирательства, и доказать подделку отзыва бывает трудно. Если отзыв был искренним, это просто расхождение мнений — отелю, вероятно, понравился тот, кто оставил положительный отзыв.