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Очарование Кутаиси: что привлекает туристов в этом грузинском городе

5 причин посетить второй по величине город Кутаиси

2:31
Туризм

Кутаиси — второй по величине город Грузии, расположенный на берегу реки Риони. Этот древний, но динамично развивающийся мегаполис часто остается в тени своего знаменитого соседа - Тбилиси. Однако Кутаиси определенно заслуживает внимания туристов, и вот почему:

5 причин посетить второй по величине город Кутаиси
Фото: flickr.com by Andrzej Wójtowicz, CC BY-SA 2.0

Уникальная архитектура и старинные памятники

Кутаиси может похвастаться богатым историческим наследием. Здесь сохранились великолепные образцы средневековой грузинской архитектуры — монастыри Гелати и Моцамета, Кафедральный собор Баграта, крепость Рикети и многое другое. Прогуливаясь по городу, вы будете буквально окружены древними храмами, монументами и руинами, дающими представление о славном прошлом Грузии.

Живописная природа

Кутаиси находится в окружении живописных горных пейзажей. Всего в нескольких километрах от города расположены знаменитые Кутаисские пещеры — уникальный памятник природы с причудливыми сталактитами и сталагмитами. Также недалеко находится одна из жемчужин Грузии — водопад Махунцети, впечатляющий своей мощью и красотой.

Гастрономические открытия

Грузинская кухня — это отдельная достопримечательность страны, и Кутаиси не исключение. Здесь вы сможете попробовать множество традиционных блюд, приготовленных по старинным рецептам: хачапури, лобио, сациви, чакапули и многие другие. Также в городе есть множество уютных ресторанчиков, где можно попробовать знаменитое грузинское вино.

Дружелюбные жители

Грузины известны своим радушным и гостеприимным характером, и жители Кутаиси не исключение. Они с большой теплотой и открытостью относятся к туристам, с удовольствием делятся своей культурой и традициями. Пообщавшись с местными, вы получите незабываемые впечатления и, возможно, даже заведете новых друзей.

Развитая инфраструктура

Кутаиси — быстро развивающийся город, обладающий современной туристической инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха — множество отелей, ресторанов, развлекательных центров и других объектов для туристов.

Испытайте очарование Кутаиси, прогуляйтесь по его средневековым улочкам, попробуйте местную кухню и насладитесь гостеприимством жителей. Этот город определённо стоит включить в свой маршрут по Грузии!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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