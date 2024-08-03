Сколько стоит экскурсионный тур в Индию: туроператоры поделились актуальными ценами и предложениями

Туроператоры раскрыли стоимость экскурсионных туров в Индию

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы россияне всё чаще выбирают экскурсионные туры по Индии, наряду с традиционными пляжами Гоа и оздоровительными программами в Керале. Популярность таких туров на предстоящую осень и зиму увеличилась на 20-30 % по сравнению с 2023 годом.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Особое внимание привлекают туры по "Золотому треугольнику", который включает посещение главных достопримечательностей Дели, Агры и Джайпура. Без учёта перелёта, стоимость таких программ начинается от 75 тыс. рублей на двоих (5 дней, проживание в отелях 3*), согласно данным АТОР.

Также популярны комбинированные туры, где к маршруту "Золотого треугольника" добавляется отдых на пляжах Гоа. Такое путешествие на двоих на 6-7 ночей обойдётся в 160-180 тыс. рублей. Кроме того, экскурсии по Дели, Агре и Джайпуру можно совместить с аюрведическими программами в Керале и Гималаях, сафари в Рантхамборе, или поездкой в Мумбаи.

Осенью билеты на прямые рейсы из Москвы в Дели стоят от 37 тыс. рублей в оба конца. Туроператоры помогают с получением визы в Индию, предлагая как однократные электронные визы, так и многократные на срок до 5 лет. Время рассмотрения заявки составляет 3-5 рабочих дней.