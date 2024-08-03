Врач-эксперт рассказала, как избежать отравлений в летнем путешествии: полезные советы и лайфхаки

Врач назвала способы предотвращения отравлений в летних путешествиях

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время летнего путешествия важно принять дополнительные меры для предотвращения отравлений. Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в интервью РИАМО порекомендовала протирать столики в транспорте спиртовыми салфетками, использовать бутилированную воду даже для чистки зубов и избегать некоторых готовых блюд.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

"Несмотря на необходимость прохождения медицинских проверок, в разгар туристического сезона на работу могут выйти сотрудники, не прошедшие должный контроль. Поэтому лучше перестраховаться и, например, протирать столики в поездах спиртовыми салфетками", — пояснила врач.

Если качество водопроводной воды вызывает сомнения, лучше использовать бутилированную воду, даже для чистки зубов. Фрукты и овощи, включая бананы, арбузы и дыни, следует мыть кипяченой водой с использованием специальных моющих средств. После купания в водоемах необходимо принять душ и прополоскать рот.

В жаркую погоду следует избегать сложных готовых блюд и блюд с сырыми продуктами, таких как тартар, шаурма, салаты, рыба и морепродукты. Стоит помнить, что еда может быть опасной, даже если она на вкус нормальная, так как микробы не всегда изменяют вкус пищи.

В ресторанах и кафе повара должны носить форму и шапочки, а использование перчаток не обязательно.

"Небольшой лайфхак — судить об общем уровне гигиены в заведении с достаточно высокой точностью можно по чистоте туалетной комнаты. Избегайте мест, в которых сотрудник и принимает деньги, и готовит еду. Купюры — один из главных рассадников микробов", — добавила Сережина.