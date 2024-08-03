Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если мёрзнут ноги, проверьте щитовидную железу, посоветовала эндокринолог Атаманова
Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
Джастин Бибер вынужден работать на износ из-за желаний беременной Хейли Бибер
Туроператоры раскрыли стоимость экскурсионных туров в Индию
Сийярто: Хорватия не является надежным транзитером нефти
Секреты использования глиняных масок: от травяных настоев до витаминной воды
Лариса Гузеева наслаждается отдыхом в Болгарии и встречей с давним другом
В ОИЯИ разработан сцинтилляционный детектор для ИРЕН с чувствительностью от 200 кэВ
Феникс рассказал о первой реакции Леди Гаги на его пение в сиквеле "Джокера"
Врач-эксперт рассказала, как избежать отравлений в летнем путешествии: полезные советы и лайфхаки

Врач назвала способы предотвращения отравлений в летних путешествиях

1:49
Туризм

Во время летнего путешествия важно принять дополнительные меры для предотвращения отравлений. Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина в интервью РИАМО порекомендовала протирать столики в транспорте спиртовыми салфетками, использовать бутилированную воду даже для чистки зубов и избегать некоторых готовых блюд.

Врач назвала способы предотвращения отравлений в летних путешествиях
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

"Несмотря на необходимость прохождения медицинских проверок, в разгар туристического сезона на работу могут выйти сотрудники, не прошедшие должный контроль. Поэтому лучше перестраховаться и, например, протирать столики в поездах спиртовыми салфетками", — пояснила врач.

Если качество водопроводной воды вызывает сомнения, лучше использовать бутилированную воду, даже для чистки зубов. Фрукты и овощи, включая бананы, арбузы и дыни, следует мыть кипяченой водой с использованием специальных моющих средств. После купания в водоемах необходимо принять душ и прополоскать рот.

В жаркую погоду следует избегать сложных готовых блюд и блюд с сырыми продуктами, таких как тартар, шаурма, салаты, рыба и морепродукты. Стоит помнить, что еда может быть опасной, даже если она на вкус нормальная, так как микробы не всегда изменяют вкус пищи.

В ресторанах и кафе повара должны носить форму и шапочки, а использование перчаток не обязательно.

"Небольшой лайфхак — судить об общем уровне гигиены в заведении с достаточно высокой точностью можно по чистоте туалетной комнаты. Избегайте мест, в которых сотрудник и принимает деньги, и готовит еду. Купюры — один из главных рассадников микробов", — добавила Сережина.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Как получить бесплатную медпомощь по ОМС в любой точке России
Принца Уильяма вывели из себя фотографии Кейт Миддлтон с голой грудью
Актриса Екатерина Вилкова опубликовала редкие фото с Ильёй Любимовым
Врач назвала способы предотвращения отравлений в летних путешествиях
Когда матовая помада не подойдёт: как выбрать идеальное средство для губ
Для фильма "Простоквашино" создали уникальную локацию с нуля
Отар Кушанашвили начал свою программу с монолога о смысле жизни
HH: в России резко вырос спрос на работников из Кении
Печень может быть источником внезапной боли в суставах — остеопат Андрей Галкин
Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин оказался в больнице со сломанным плечом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников