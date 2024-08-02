Власти Венеции усиливают меры для защиты города от туристов, вводя новые ограничения и штрафы

В Венеции ввели запрет на туристические группы свыше 25 человек

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 августа власти Венеции ввели ограничение на численность туристических групп, разрешая не более 25 человек в одной группе. Об этом сообщает The Guardian. Ограничения распространяются и на близлежащие острова — Мурано, Бурано и Торчелло.

Фото: commons.wikimedia.org by Juliette Gibert, CC BY-SA 2.0

Кроме того, гиды теперь обязаны проводить экскурсии без использования громкоговорителей, используя вместо этого наушники. Эти меры приняты для "защиты спокойствия" местных жителей. За нарушение правил предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро (от 2,3 до 46 тысяч рублей).

Ранее введённый туристический сбор в размере пяти евро не смог справиться с наплывом туристов, и теперь его планируют увеличить до десяти евро.

До пандемии коронавируса Венеция ежегодно принимала от 20 до 25 миллионов туристов. В прошлом году город посетили почти 20 миллионов человек.