Депутаты Госдумы намерены запретить рассаживать членов одной семьи по разным местам в самолёте

В Госдуме обсудят запрет на рассадку семей по разным частям самолёта

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутаты Госдумы планируют разработать законопроект, запрещающий рассаживать членов одной семьи в салоне самолёта на значительные расстояния друг от друга. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на председателя Комитета по транспорту Евгения Москвичёва.

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По мнению Москвичёва, этот закон будет полезен как для семей, путешествующих вместе, так и для остальных пассажиров, которых нередко просят поменяться местами. В настоящее время авиакомпаниям запрещено рассаживать только детей и их родителей.