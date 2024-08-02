Депутаты Госдумы намерены запретить рассаживать членов одной семьи по разным местам в самолёте

Депутаты Госдумы планируют разработать законопроект, запрещающий рассаживать членов одной семьи в салоне самолёта на значительные расстояния друг от друга. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на председателя Комитета по транспорту Евгения Москвичёва.
По мнению Москвичёва, этот закон будет полезен как для семей, путешествующих вместе, так и для остальных пассажиров, которых нередко просят поменяться местами. В настоящее время авиакомпаниям запрещено рассаживать только детей и их родителей.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.