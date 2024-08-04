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Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для бронирования жилья в августе

Россияне активно бронируют жильё в Нижнем Новгороде

0:54
Туризм

Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов, не расположенных у моря, где россияне активно бронируют жилье в августе.

Россияне активно бронируют жильё в Нижнем Новгороде
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, CC BY-SA 3.0

Лидирующие позиции заняли Казань, Кисловодск и Краснодар.

Нижний Новгород занимает пятое место в этом рейтинге. В среднем, туристы планируют оставаться там на три ночи. Стоимость проживания в гостинице составляет около 4,7 тыс. рублей за сутки.

В десятку популярных городов также вошли Волгоград, Пятигорск, Красная Поляна, Соль-Илецк, Сортавала и Петрозаводск.

Ранее Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), сообщал, что в 2024 году Таиланд могут посетить 1,7 млн россиян.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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