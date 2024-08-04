Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для бронирования жилья в августе

Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов, не расположенных у моря, где россияне активно бронируют жилье в августе.
Лидирующие позиции заняли Казань, Кисловодск и Краснодар.
Нижний Новгород занимает пятое место в этом рейтинге. В среднем, туристы планируют оставаться там на три ночи. Стоимость проживания в гостинице составляет около 4,7 тыс. рублей за сутки.
В десятку популярных городов также вошли Волгоград, Пятигорск, Красная Поляна, Соль-Илецк, Сортавала и Петрозаводск.
Ранее Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), сообщал, что в 2024 году Таиланд могут посетить 1,7 млн россиян.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.