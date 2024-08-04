Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для бронирования жилья в августе

Россияне активно бронируют жильё в Нижнем Новгороде

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нижний Новгород вошел в пятерку российских городов, не расположенных у моря, где россияне активно бронируют жилье в августе.

Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, CC BY-SA 3.0

Лидирующие позиции заняли Казань, Кисловодск и Краснодар.

Нижний Новгород занимает пятое место в этом рейтинге. В среднем, туристы планируют оставаться там на три ночи. Стоимость проживания в гостинице составляет около 4,7 тыс. рублей за сутки.

В десятку популярных городов также вошли Волгоград, Пятигорск, Красная Поляна, Соль-Илецк, Сортавала и Петрозаводск.

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