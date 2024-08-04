Как подготовиться к путешествию автостопом

Павел Бабанин делится опытом автостопных путешествий

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Павел Бабанин, пианист и риэлтор из Тулы, уже более пяти лет путешествует автостопом, сообщает ТСН24. В этом году он побывал в Грузии и Турции. О своих заграничных приключениях Павел рассказал и дал советы начинающим автостоперам.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк, PDM

Павел считает, что самое сложное в таких путешествиях — осознание полной самостоятельности и отсутствия координации. Это большая ответственность и риск, особенно в чужих странах с другой культурой.

В одном из своих походов Павел столкнулся с неожиданными трудностями: семидневный маршрут по горам, ущельям и ледникам оказался сложнее, чем он предполагал.

Закончилась вода, и группа пыталась ускориться, но рецензия на маршрут, написанная в августе, ввела их в заблуждение. В июне они шли по сугробам вместо камней, и их скорость снизилась вдвое. Несмотря на трудности, всё закончилось благополучно.

"Конечно, нужно грамотно отнестись к подготовке к путешествию и с собой иметь абсолютно все необходимое, но при этом и ничего лишнего. Вес очень сильно влияет на тебя, на твой рюкзак, который у тебя за спиной 24 на 7. Нужно правильно подобрать пенку, на которой спать, спальный мешок, палатку. Нужно верно рассчитать количество еды, которую ты берешь с собой, объем газа для горелки. Иначе, окажись ты в каком-нибудь захолустье, где нет никакой цивилизации, связи, магазинов, без еды и без воды, будет очень туго", — поделился Павел.