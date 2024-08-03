Риск заболеть и переполненные пляжи: почему в августе не стоит ехать на Черное море

Эксперт призвал россиян отказаться от поездок на Черное море в августе

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Большинство россиян предпочитают проводить отпуск на берегах Чёрного моря, а не за границей. Летом курорты Краснодарского края переполнены туристами. Однако, опытный путешественник советует избегать поездок в этот регион в августе.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

По его словам, пик туристического сезона приходится на август, когда риск подхватить ротавирус возрастает из-за большого скопления отдыхающих. В это время вода в водоемах загрязняется, а количество медуз значительно увеличивается, особенно в районе Анапы.

Путешественник рекомендует посещать Чёрное море в июне или сентябре, когда пляжный сезон ещё продолжается, но туристов становится заметно меньше. Единственными недостатками этих месяцев являются прохладные ночи и раннее наступление темноты.