Эти туристы нашли дешевую замену Сочи — их лайфхаки сэкономят вам состояние

Турист нашел дешевую альтернативу Сочи и Крыму на Азовском море

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист обнаружил бюджетную альтернативу отдыху в Сочи и Крыму, поделившись советами по экономии на пляжном отдыхе. Он выбрал станицу Голубицкую в Краснодарском крае, расположенную на побережье Азовского моря, неподалеку от Крымского моста. Путешественникам пришлось преодолеть более 5000 километров, чтобы добраться до этой точки.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Во время поездки они останавливались в различных отелях, но в итоге предпочли арендовать квартиры на сутки, так как это оказалось более экономичным вариантом. Путешествие на автомобиле оказалось значительно дешевле, чем перелет или поездка на поезде. Поездка заняла пять дней, а ее стоимость составила около 77 тысяч рублей.

На побережье супруги нашли доступное жилье и развлечения, не прибегая к экскурсиям. Они посетили такие интересные места, как археологический комплекс "Гермонасса-Тмутаракань" и грязевой вулкан Тиздар. Также им понравился курортный город Тамань, известный своими фруктовыми ярмарками.

Одним из плюсов поездки стало меньшее количество туристов на Азовском море по сравнению с Сочи. Пара обнаружила дикие пляжи, где они могли отдохнуть со своей собакой в тишине и спокойствии. Турист поделился своим опытом, подчеркнув важность планирования и подготовки к путешествию.